Bergamo: controllo del territorio sul lungolago di Sarnico, chiusi due bar

Milano, 14 lug.(Adnkronos) - Due bar chiusi. E' il bilancio di un'attività di controllo del territorio della provincia di Bergamo condotta durante gli scorsi weekend dai carabinieri della compagnia di Bergamo unitamente agli agenti della locale questura e ai finanzieri del gruppo di Bergamo. Le attività si sono concentrate nel Comune di Sarnico e in particolare sul lungolago, area maggiormente frequentata da giovani e turisti in prossimità del fine settimana. Nel corso dei controlli, svolti con il supporto del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Bergamo e dal nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, sono state riscontare alcune irregolarità presso due bar. In alcune circostanze è stato accertato il mancato rispetto ...

