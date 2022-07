Azzi DAZN | «Pronti a valutare attività con altri partner»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nella giornata di oggi, giovedì 14 luglio 2022, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti (Aula Commissione Trasporti) hanno svolto l’audizione informale di rappresentanti della societàLimited sulle nuove condizioni di utilizzo della piattaforma. Per conto della piattaforma di sport in streaming è intervenuto, tra gli, il CEO diin Italia Stefano Calcio e Finanza.

