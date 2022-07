Ultimo | domenica 17 luglio il concerto al Circo Massimo | strade chiuse e percorsi bus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo ildei Maneskin, tra non poche polemiche e discussioni degli esperti che hanno puntato il dito contro gli eventi e l’impennata dei contagi, a Romasarà la volta di, il giovane cantautore romano che si esibirà al. Il conto alla rovescia si può attivare, l’attesa è quasi finita, ma non mancheranno i ‘disagi’ per i cittadini, trae autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre. View this post on Instagram A post shared by(@peterpan)per ildigià dal 14Come fa sapere Roma Mobilità, già dalla notte ...