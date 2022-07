Ultime Notizie – Caldo aumenta stress e aggressività, 5 consigli per tenerli a bada (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bollenti spiriti aizzati dal Caldo. “L’aumento delle temperature può essere considerato un potente fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi, e in alcune circostanze può predisporre a comportamenti aggressivi e impulsivi”, avverte la psicoterapeuta Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium, che detta 5 regole per non soccombere mentalmente alla canicola. “In un periodo in cui soffriamo già la stanchezza accumulata durante l’anno e la preoccupazione per il nuovo picco di contagi da Covid – sottolinea l’esperta – il Caldo non fa altro che incidere negativamente sul nostro equilibrio psicofisico. Di per sé potrebbe bastare il fattore termico ad aumentare il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bollenti spiriti aizzati dal. “L’aumento delle temperature può essere considerato un potente fattore di, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi, e in alcune circostanze può predisporre a comportamenti aggressivi e impulsivi”, avverte la psicoterapeuta Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium, che detta 5 regole per non soccombere mentalmente alla canicola. “In un periodo in cui soffriamo già la stanchezza accumulata durante l’anno e la preoccupazione per il nuovo picco di contagi da Covid – sottolinea l’esperta – ilnon fa altro che incidere negativamente sul nostro equilibrio psicofisico. Di per sé potrebbe bastare il fattore termico adre il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - TuttoSuMilano : Gianmario Verona indicato come Presidente di Human Technopole. - - Giovann14793883 : RT @junews24com: Arnautovic Juve: l'ultima mossa del Bologna è un assist per Cherubini. Cosa filtra - -