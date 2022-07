Tempesta d' amore anticipazioni tedesche | Erik e i sospetti sulla paternità di Josie

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Le puntate did', in onda in Germania verso il 19 agosto, si infittiranno ulteriormente con le vicende sue Yvonne.e quest'ultima in passato stavano insieme, perciònon è altro che sua figlia. Tale, però, inizierà ad avvolgersi di dubbi quando il Vogt vedrà con i suoi occhi, su sua figlia, un aspetto ereditario che non li appartiene affatto! E mentre Michael si troverà in grossi guai a causa di Frau che finirà per minacciare la sua esistenza,e Leon saranno sul punto di baciarsi, scatenando la furia di una certa persona.d', André infastidito dalla vicinanza die Leone ...