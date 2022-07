(Di mercoledì 13 luglio 2022) Proteste in tutta Italia per bloccare l'art. 10 che liberalizza il mercato. A Roma 5 tassisti incatenati a Palazzo Chigi da ...

Pubblicità

nikinik64773225 : RT @MediasetTgcom24: Taxi, giovedì riunione della maggioranza su ddl concorrenza #italia #teresabellanova #enricogiovannini #giovedì https… - MediasetTgcom24 : Taxi, giovedì riunione della maggioranza su ddl concorrenza #italia #teresabellanova #enricogiovannini #giovedì - FabioMatmos1000 : #conferenzastampa NON UNA DOMANDA SULLA SVENDITA DEI BALNEARI E TAXI GIOVEDÌ I TASSISTI INVADERANNO ROMA, ONORE AL… - ubgen : @JackTerron @BeataVergineMa5 sono tornato giovedì notte dall'estero, per lavoro. A mezzanotte l'unica possibilità c… - infoitinterno : Italia senza taxi fino a giovedì -

Proteste in tutta Italia per bloccare l'art. 10 che liberalizza il mercato. A Roma 5 tassisti incatenati a Palazzo Chigi da ...Guidare unnon è la stessa cosa di guidare un Uber Un'altra delle ragioni per le quali i ... 'Intanto fino astaremo fermi. Poi aspettiamo notizie dal Governo. Se da Roma arriveranno ...