Taranto: sbarco di 314 migranti A bordo della nave Geo Barents (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stamattina l’arrivo nel porto di Taranto, assegnato dal ministero dell’Interno per l’attracco. La nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha salvato in mare le 314 persone che dunque, dopo cinque giorni di navigazione, giungono nella città ionica per poi essere smistate in altre zone d’Italia. (foto: tratta da tweet di Medici senza frontiere) L'articolo Taranto: sbarco di 314 migranti <small class="subtitle">A bordo della nave Geo Barents</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stamattina l’arrivo nel porto di, assegnato dal ministero dell’Interno per l’attracco. LaGeodi Medici senza frontiere ha salvato in mare le 314 persone che dunque, dopo cinque giorni di navigazione, giungono nella città ionica per poi essere smistate in altre zone d’Italia. (foto: tratta da tweet di Medici senza frontiere) L'articolodi 314 AGeo proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

INFOLEKIOSK : RT @RescueMed: Le Autorità Italiane hanno finalmente assegnato il porto di #Taranto per lo sbarco delle 314 persone soccorse a bordo della… - paoagn : RT @RescueMed: Le Autorità Italiane hanno finalmente assegnato il porto di #Taranto per lo sbarco delle 314 persone soccorse a bordo della… - MissDarcy60 : RT @Alexanderxxvii1: Geo Barents ha ottenuto il porto di Taranto per lo sbarco dei 300 migranti e con un tweet si è lamentata dell'attesa i… - oscar_greys : Secondo Europa Press, l'Italia permette lo sbarco di oltre 300 migranti dal 'Geo Barents' nella città di Taranto @oscar_greys - matt_stoeckler : RT @RescueMed: Le Autorità Italiane hanno finalmente assegnato il porto di #Taranto per lo sbarco delle 314 persone soccorse a bordo della… -