Sri Lanka | il presidente uscente è fuggito dal Paese | chiederà asilo alle Maldive

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - RaiNews : La rabbia scatenata dalla crisi economica ha portato centinaia di migliaia di manifestanti ad assaltare la residenz… - Corriere : Sri Lanka, il volo nella notte del presidente che arriva alle Maldive con moglie e guardia del corpo - VendutoCorrotto : RT @ProvenzaleG: Vorrebbero cinesizzare l’Italia in un bel piatto con salsa greca… e se, invece, venisse fuori uno tsunami in stile Sri Lan… - Agenpress : Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa fugge alle Maldive con la moglie. Premier nominato presidente a interim… -

I manifestanti inhanno occupato in pianta stabile il palazzo presidenziale, dopo aver fatto irruzione durante una protesta contro il governo. Da simbolo del potere coloniale per oltre 200 anni a simbolo ...Registrazione audio di "Collegamento da Colombo () con Francesco Radicioni sull'occupazione dell'ufficio del primo ministro e sulla grave situazione economica nel paese asiatico", ...Aggiornamento sulla situazione in Sri Lanka. Forse è colpa degli ecologisti, dei promotori della cosiddetta sostenibilità. Per chi non frequenta i peggiori bar di Caracas, ricordo che ESG sta per ...Milano, 13 lug. (askanews) - I manifestanti in Sri Lanka hanno occupato in pianta stabile il palazzo presidenziale, dopo aver fatto irruzione ...