«Se anche l’Udinese fatica a vendere…»: la Gazzetta e un mercato dove nessuno vuole spendere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Barak, Meret, Handanovic, Basta, Isla, Cuadrado, Pereyra (l’unico ripreso), Sanchez, Asamoah, Inler, Zielinski, Muriel, Jankto. E poi l’anno scorso De Paul e Musso, che a luglio avevano già preso la loro strada. l’Udinese – la famiglia Pozzo – non ha mai avuto problemi a vendere i suoi pezzi pregiati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge che invece, quest’anno, i bianconeri dovranno attendere. E poi, probabilmente, accontentarsi di qualcosa in meno: è un mercato in cui nessuno vuole spendere. I friulani hanno portato in ritiro a Lienz in Austria tre gioielli ambiti: Gerard Deulofeu, Nahuel Molina e Rodrigo Becao. I primi due, attaccante ed esterno destro tuttofare, sono i calciatori che a fine maggio il club aveva deciso di “sacrificare” in none di una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Barak, Meret, Handanovic, Basta, Isla, Cuadrado, Pereyra (l’unico ripreso), Sz, Asamoah, Inler, Zielinski, Muriel, Jankto. E poi l’anno scorso De Paul e Musso, che a luglio avevano già preso la loro strada.– la famiglia Pozzo – non ha mai avuto problemi a vendere i suoi pezzi pregiati. Lo scrive ladello Sport, che aggiunge che invece, quest’anno, i bianconeri dovranno attendere. E poi, probabilmente, accontentarsi di qualcosa in meno: è unin cui. I friulani hanno portato in ritiro a Lienz in Austria tre gioielli ambiti: Gerard Deulofeu, Nahuel Molina e Rodrigo Becao. I primi due, attaccante ed esterno destro tuttofare, sono i calciatori che a fine maggio il club aveva deciso di “sacrificare” in none di una ...

