Quarta dose vaccini anti Covid | l’assalto degli over 60 prima delle vacanze ma le Regioni prevedono un flop entro fine mese

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - UnaTelaBianca : @iannetts70 Chiunque abbia mezzo neurone funzionante ha capito il perché dell'accelerazione improvvisa sulla quarta… - comein1specchio : RT @Leonard1306___: La quarta dose è circonvenzione d'incapace. -

ROMA. I medici di famiglia sembrano alzare bandiera bianca già prima di scendere in campo, a molti infettivologi laper gli over 60 fa storcere il naso e tanto le Regioni quanto il ministero della Salute non si illudono, prevedendo un avvio sprint e poi una frenata a fine mese. Dopo il flop decretato ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Covid,con Moderna o Pfizer Quando farla Dopo il via libera dell'Ema e dell'Agenzia italiana del ...(Adnkronos) – Il covid corre in tutta Europa. “Non c’è dubbio che la pandemia non è ancora finita e non è il momento di rilassarsi, perché ci sono ancora molti individui a rischio di malattia grave”, ...Buona affluenza stamani all'hub anti Covid di Capodimonte, a Napoli, da oggi riaperto al pubblico per la somministrazione della quarta dose di vaccino. (ANSA) ...