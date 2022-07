Pronti a tornare alle urne. Ma Gallone (FI) spera nella responsabilità (Di mercoledì 13 luglio 2022) Prima di sentire il canto del cigno (?) del Governo, bisognerà aspettare il frinire dei grillini. Anche se, dalle prime indiscrezioni, pare che nel Movimento 5 Stelle prevalga la linea dura: uscire durante la votazione del dl Aiuti. Un’ipotesi che ha mandato su tutte le furie il leader della Lega, Matteo Salvini, che minaccia di uscire anche lui dalla compagine dell’esecutivo. Il risultato, o meglio l’auspicio, sarebbe quello delle votazioni anticipate. “Non vedo l’ora che gli italiani tornino a votare”, ha detto il segretario del Carroccio a margine di una conferenza questa mattina. Nel centrodestra, fatto di anime e sensibilità differenti, tuttavia non la pensano tutti così. Forza Italia, partito vicino a Draghi dalle prime ore, malgrado non si dica spaventata dalle urne, lavora per ‘ricucire’. A confermarlo è la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Prima di sentire il canto del cigno (?) del Governo, bisognerà aspettare il frinire dei grillini. Anche se, dprime indiscrezioni, pare che nel Movimento 5 Stelle prevalga la linea dura: uscire durante la votazione del dl Aiuti. Un’ipotesi che ha mandato su tutte le furie il leader della Lega, Matteo Salvini, che minaccia di uscire anche lui dalla compagine dell’esecutivo. Il risultato, o meglio l’auspicio, sarebbe quello delle votazioni anticipate. “Non vedo l’ora che gli italiani tornino a votare”, ha detto il segretario del Carroccio a margine di una conferenza questa mattina. Nel centrodestra, fatto di anime e sensibilità differenti, tuttavia non la pensano tutti così. Forza Italia, partito vicino a Draghi dprime ore, malgrado non si dica spaventata d, lavora per ‘ricucire’. A confermarlo è la ...

