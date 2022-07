Picchia lo zio disabile e posta il video sul web | a casa scoperta una ' stanza delle torture'

Pubblicità

BlunoteWeb : Mottola: Segrega in casa e picchia lo zio disabile, incastrato da un video - djaniceto : RT @Agenzia_Ansa: Sequestra e picchia uno zio disabile, poi posta il video sul web. Giovane di 25 anni arrestato dai carabinieri nel tarant… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Segrega e picchia con un bastone lo zio disabile mentale, poi il video finisce nelle chat: nipote arrestato a Taranto https… - Agenzia_Ansa : Sequestra e picchia uno zio disabile, poi posta il video sul web. Giovane di 25 anni arrestato dai carabinieri nel… - LiberoReporter : Picchia zio disabile e lo rinchiude in casa, arrestato 25enne -

Ha tenuto segregato in casa e picchiato lodi 57 anni, con problemi psichici, diffondendo sul web i video dei maltrattamenti: un 25enne è stato arrestato dai carabinieri a Mottola, nel tarantino. Gli investigatori sono venuti in possesso ...Ha tenuto segregato in casa e picchiato lodi 57 anni , disabile con problemi psichici, diffondendo sul web i video dei maltrattamenti. Così un 25enne è stato arrestato dai carabinieri a Mottola , paese in provincia di Taranto. Gli ...Taranto, picchia lo zio disabile e pubblica il video in chat. Aveva segregato e picchiato lo zio con un bastone ...Notizie Bari, sequestra e picchia lo zio disabile (usando anche un bastone), poi posta il video sul web: arrestato 25enne ...