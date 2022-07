Orietta Berti ricorda la sua esperienza con il Covid | la terribile confessione su Osvaldo

(Di mercoledì 13 luglio 2022), classe 1943, è una cantante, personaggio televisivo e attrice italiana. Soprannominata l’Usignolo di Cavriago, nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento. Nell’ultimo periodo è tornata al successo delle origini grazie alla partecipazione al settantesimo Festival di Sanremo e alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro. Nel 2020e suo maritosono risultati positivi ale per la prima volta a Chi la cantante ha confessato alcuni retroscena su quel periodo: vediamo le sue parole.Nel 2020e suo maritosono risultati positivi al ...

Pubblicità

fede8804 : @itsmeback_ ??????????Orietta berti me pare ?????? - alge76 : @belladinotte23 Orietta Berti nazionale - buonanno_paolo : @paolopinotti78 @CrazyItalianPol Nel paese dove è nata Orietta Berti c'è Piazza Lenin. Ed in mezzo un busto di Leni… - _D3n_ : pensando al fatto che assisterò alla morte di Maria de Filippi, Tina Cipollari, Gemma, Orietta Berti, Mara Venier e… - NikoRaimondii : @champagnefez @holyernia A Senigallia già è tanto se viene Orietta Berti -

L'opinionista del Grande Fratello Vip , confermata per la nuova edizione al fianco di, ha parlato dei disagi che le compagnie aeree stanno provocando ai passeggeri, ammettendo di ...Al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe , ma la celebre cantanteIntervistata dal settimanale "Chi Magazine", Orietta Berti ha parlato della sua nuova esperienza come opinionista della settima edizione del "Grande Fratello Vip".Orietta Berti, al settimanale Chi, racconta il retroscena sul marito Osvaldo: le parole da brividi dette quando entrambi erano positivi al covid.