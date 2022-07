Omicidio Ciatti, irreperibile ceceno condannato a 15 anni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l'Omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamattina all'udienza per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rassoul Bissoultanov, ilin Spagna a 15per l'di Niccolò, ucciso a 22a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamattina all'udienza per la ...

Pubblicità

repubblica : Omicidio Ciatti, 'Bissoultanov è scappato'. La Spagna emette un mandato di cattura internazionale [di Michele Bocci] - Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - SoniaLaVera : RT @ilriformista: Il tribunale ha spiccato un mandato di cattura internazionale per il ceceno Bissoultanov, condannato a 15 anni per l’omic… - lifestyleblogit : Omicidio Ciatti, il ceceno Bissoultanov è scappato - - StraNotizie : Omicidio Ciatti, papà Niccolò: 'Assassino è scappato, era la nostra paura' -