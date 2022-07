Misure a favore del comparto del turismo, question time con Garavaglia (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia (foto), risponderà a un’interrogazione sulle Misure a favore del comparto del turismo, al fine di valorizzare le potenzialità della stagione estiva (Moretto – IV). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del, Massimo(foto), risponderà a un’interrogazione sulledeldel, al fine di valorizzare le potenzialità della stagione estiva (Moretto – IV). L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

MTurismoItalia : Il Ministro @massimogara alle 15 risponderà ad una interrogazione sulle misure a favore del comparto del #turismo.… - Viv_Dany : #Decretoaiuti È una presa per il naso. 200€ per dipendenti...ma non tutti Contributo per trasporti pubblici studen… - Lopinionista : Misure a favore del comparto del turismo, question time con Garavaglia - Montecitorio : Le misure a favore del comparto del #turismo, al fine di valorizzare le potenzialità della stagione estiva, sono il… - FabioZadig : @castagnafrance2 @enzinoze @CarloCalenda Io non discuto il RDC o altre misure Si può essere a favore o no Se non ha… -