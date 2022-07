M5S, Conte: “Domani non voteremo la fiducia in Senato. Disponibili al dialogo, ma no a cambiali in bianco”. Lega: “La maggioranza non c’è più”. Letta: “Chiederemo una verifica”. Meloni: “Voto subito” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonata Salvini-Berlusconi. Forza Italia: «Irresponsabili, non sosterremo altro governo». Calenda: «Conte manda a casa il governo più autorevole durante una guerra» Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonata Salvini-Berlusconi. Forza Italia: «Irresponsabili, non sosterremo altro governo». Calenda: «manda a casa il governo più autorevole durante una guerra»

Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - lorepregliasco : Mi chiedo quanti elettori, anche del M5S, comprendano le ragioni di questa situazione, e il gioco a cui sta giocando Conte - zziocane66 : RT @Flashagata: @pbecchi #Conte fa il fenomeno per far uscire M5S dal governo come se fosse stato sempre contro l'austerità. Draghi si dime… - IacobellisT : RT @GiuseppePalma78: Se domani mancassero i voti del M5S, non si aprirà nessuna #crisidigoverno La fiducia è accordata a maggioranza relati… -