M5S: Consiglio nazionale in corso, prevale linea dura per uscita Aula su dl aiuti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte è in corso da due ore ormai. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, sta prevalendo la linea dura, ovvero uscire dall'Aula domani in Senato sul voto di fiducia al dl aiuti. La discussione è ancora in corso, quindi la partita non è chiusa. L'eventuale pugno di ferro però non sarebbe propedeutico all'uscita dal governo, spiegano diverse fonti grilline. La volontà è prendere le distanze dal testo, come già accaduto in Consiglio dei ministri, così da non votare la contestata norma sull'inceneritore a Roma, ma non far venir meno -per ora- il sostegno al governo, nell'attesa che dal premier Mario Draghi arrivino le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ildel M5S con il leader Giuseppe Conte è inda due ore ormai. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, stando la, ovvero uscire dall'domani in Senato sul voto di fiducia al dl. La discussione è ancora in, quindi la partita non è chiusa. L'eventuale pugno di ferro però non sarebbe propedeutico all'dal governo, spiegano diverse fonti grilline. La volontà è prendere le distanze dal testo, come già accaduto indei ministri, così da non votare la contestata norma sull'inceneritore a Roma, ma non far venir meno -per ora- il sostegno al governo, nell'attesa che dal premier Mario Draghi arrivino le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergi… - AndreaMarcucci : Il Presidente del Consiglio è stato particolarmente chiaro e netto, ora ognuno si assuma le sue responsabilità. Il… - ilfoglio_it : Tra poco il Consiglio nazionale del M5s per decidere la permanenza nell'esecutivo: i senatori spingono per lo strap… - TV7Benevento : M5S: Consiglio nazionale in corso, prevale linea dura per uscita Aula su dl aiuti - - dottorbarbieri : ?? Il Consiglio nazionale del M5s è ancora in corso. Resta in campo l'ipotesi che i senatori escano dall'Aula nel mo… -