“L’amore vero”. Francesco Totti ritrova il sorriso, pronto a cominciare una nuova vita (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione una notizia che farà felici i tifosi dell’ex numero 10 giallorosso. Sul loro addio era intervenuta nelle ore scorse la sorella di Ilary, Melory. Tutto è nato da un post condiviso dal giornalista e volto noto di Rete 4 Carmelo Abata. Una foto dei Totti al matrimonio di Melory. Con la scritta: “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero. Gli amori finiscono, le persone rimangono, fanno giri immensi e in un modo o nell’altro si ritrovano”. Il post del giornalista è stato commentato anche da Melory Blasi, sorella minore di Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)e Ilary Blasi, dopo la separazione una notizia che farà felici i tifosi dell’ex numero 10 giallorosso. Sul loro addio era intervenuta nelle ore scorse la sorella di Ilary, Melory. Tutto è nato da un post condiviso dal giornalista e volto noto di Rete 4 Carmelo Abata. Una foto deial matrimonio di Melory. Con la scritta: “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero. Gli amori finiscono, le persone rimangono, fanno giri immensi e in un modo o nell’altro sino”. Il post del giornalista è stato commentato anche da Melory Blasi, sorella minore di Ilary ...

