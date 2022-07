La moda di Parigi ci porta in un viaggio tra le epoche

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel film del 2011, Midnight in Paris, lo sceneggiatore nostalgico interpretato da Owen Wilson viene trasto nelladegli Venti a bordo di una macchina d’epoca. Durante le ultime sfilate uomo a, sono stati invece le collezioni degli stilisti a trasrci in luoghi nuovi. È il caso di AMI Paris, il brand di Alexandre Mattiussi, che per la prossima primavera estate ci trasnegli anni Sessanta. La collezione - che prende nome dal monumentale edificio che domina, in cima a Montmartre - è ricca, sexy ed eclettica. Le forme sono pure e semplici, graficamente fresche in taglio e proporzione, pur conservando il dna di AMI. La croma è ricca e versatile, mentre le stampe e i motivi sono caratterizzati da righe, quadretti gingham e windowpane, cuori all-over ...