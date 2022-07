Pubblicità

kidysy : @convivioblog Fai Ridere..! Il Vile Affarista dovrebbe essere Giudicato e Condannato per Tradimento del Popolo Ital… - SciabolataFFP : Intanto siamo arrivati a metà luglio, il giocatore è di fatto senza squadra da quattro mesi (nel senso che Arrivabe… - fabelef : Età nel tempo. Cominciai a lavorare negli anni Cinquanta quando le donne non potevano compiere vent’anni. Le compa… - dgx2018 : RT @mihirdjin: I media ucraini parlano di immaginarie controffensiva da un milione di uomini che schiacceranno i russi nel sud. Intanto ogg… - Gianlui08706567 : @marcocappato @LorenzoMineo_ Grande Marco, intanto ti comunico che ho firmato e spero alle 13.00 di poterti esser v… -

Internazionale

Il centrodestrarivendica di aver interrotto la discussione. Il fatto che non si arrivi a ... Non ci si sarebbe comunque arrivati perché come detto primacalendario dei lavori ci sono altri ...Ieri,, negli hub della Lombardia gli over 60 che si sono autopresentati senza prenotazione sono riusciti a farsi vaccinare. Soltantocentro di via Napoleona a Como di Asst Lariana si sono ... Intanto nel mondo Il presidente srilanchese Gotabaya Rajapaksa fugge alle Maldive, la Costa d’Avorio chiede la scarcerazione di quarantanove soldati arrestati in Mali, Twitter fa causa a Elon Musk per la mancata acquis ...La guerra entra al 140esimo giorno. Monito di Mosca all'Occidente: gli Usa e i loro alleati «barcollano pericolosamente sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di ...