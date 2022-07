IN ITALIA E' VIETATO NON ESSERE D'ACCORDO CON CHI COMANDA (Di mercoledì 13 luglio 2022) Epperò la Capitale Morale ha avuto un GayPride di due settimane che ora prosegue con iniziative capillari di Zona, in una delle quali - leggo - ci sarà animazione riservata a (sic) bambini dai 3 agli ... Leggi su bastabugie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Epperò la Capitale Morale ha avuto un GayPride di due settimane che ora prosegue con iniziative capillari di Zona, in una delle quali - leggo - ci sarà animazione riservata a (sic) bambini dai 3 agli ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Per stasera: vietato prendere impegni Ci sono le Azzurre del calcio. Sono brave, caparbie. Iniziano un Europeo im… - lauralarmo : #Italia: un giardino, vietato ai cani; l'ennesima persona con il cane che sta 'solo attraversando' (con giri vari);… - marin_cdm : RT @Federic60637120: In Italia la legge impone ai locali di BUTTARE a ogni chiusura pizza, focaccia e cibo vario avanzato dalla giornata.… - Adriano48R : RT @Federic60637120: In Italia la legge impone ai locali di BUTTARE a ogni chiusura pizza, focaccia e cibo vario avanzato dalla giornata.… - rominapetrini2 : RT @Federic60637120: In Italia la legge impone ai locali di BUTTARE a ogni chiusura pizza, focaccia e cibo vario avanzato dalla giornata.… -