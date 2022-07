"Forconi e crack finanziario", sarà autunno caldo. La profezia choc dell'ex ambasciatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci aspettano proteste e moti di piazza con propri precedenti prima di un possibile nuovo crac finanziario. A fornire questa previsione inquietante su quello che ci attende dopo l'estate è 'ex ambasciatore in Iraq, Marco Carnelos, che in una lettera mette in fila le cause e le tappe del declino occidentale, con esiti - come detto in precedenza - disastrosi. Il diplomatico in una lettera inviata al sito Dagospia parte dagli errori dell'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: "La responsabilità più grande – voglio ribadirlo - è stata probabilmente quella di aver approvato frettolosamente un massiccio pacchetto di sanzioni verso il più grande produttore mondiale di materie prime (la Russia) senza effettuare alcuna previsione preventiva sull'impatto che queste avrebbero avuto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci aspettano proteste e moti di piazza con propri precedenti prima di un possibile nuovo crac. A fornire questa previsione inquietante su quello che ci attende dopo l'estate è 'exin Iraq, Marco Carnelos, che in una lettera mette in fila le cause e le tappe del declino occidentale, con esiti - come detto in precedenza - disastrosi. Il diplomatico in una lettera inviata al sito Dagospia parte dagli errori'Occidente dopo l'invasione'Ucraina da partea Russia: "La responsabilità più grande – voglio ribadirlo - è stata probabilmente quella di aver approvato frettolosamente un massiccio pacchetto di sanzioni verso il più grande produttore mondiale di materie prime (la Russia) senza effettuare alcuna previsione preventiva sull'impatto che queste avrebbero avuto ...

