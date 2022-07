Dybala | ultimatum all’Inter | ascolterà altre proposte dopo questa data

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Pauloè stanco di aspettare l’Inter: la Joya ha stabilito unaoltre la quale non attenderà più i nerazzurri e si siederà al tavolo con la Roma Paulonon starà ad attendere l’Inter ancora a lungo. Come riferisce En Cancha la Joya ha indicato il 20 luglio come deadline per i nerazzurri: se entro quellanon avranno risolto la questione Sanchez, si siederà al tavolo con la Roma e. L'articolo proviene da Calcio News 24.

