Caro Uber non ci siamo, dove sono i nostri soldi? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Caro Uber, non ci siamo. Ma come. Hai pagato un pacco di euri a Axel Springer che è il più grande editore d’Europa – e hai pagato in azioni. Il Financial L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 luglio 2022), non ci. Ma come. Hai pagato un pacco di euri a Axel Springer che è il più grande editore d’Europa – e hai pagato in azioni. Il Financial L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

matteograndi : @GretaSalve In USA solo Uber. In Italia lo trovo caro. Preferisco servizi come FreeNow (principio di Uber ma con i taxi) - AndreaMencaroni : @mariamacina Caro bot ti do due input: loggia Ungheria ed Uber poi facci sapere - chilisummer : @Cazzaccimiei1 ma naturalmente, caro, hai la sicurezza con uber o similari di sapere con chi cazzo sei salito, pens… - soteros1 : RT @RTaverBella: Questo è uno scandalo enorme .. caro #Draghi .. adesso fai la legge pro #uber e ti giuro che arriviamo con i forconi - RTaverBella : Questo è uno scandalo enorme .. caro #Draghi .. adesso fai la legge pro #uber e ti giuro che arriviamo con i forconi -