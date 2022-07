Cannabis | Magi | ' Pd ha paura di andare fino in fondo'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "L'approvazione della proposta di legge sull'autocoltivazione domestica diper uso personale segnerebbe un'inversione di rotta rispetto alle politiche repressive degli ultimi trent'anni. Sancirebbe la presa d'atto del fallimento del proibizionismo". Così il deputato e presidente di Più Europa, Riccardo, in un'intervista a Il Riformista. "Il centrodestra continua ogni giorno a minacciare barricate su ius scholae e sulla mia legge sull'autocoltivazione di, che non sarebbero una priorità per i cittadini italiani. Ma poi da tre settimane non parlano d'altro. Però, anche alcuni dei partiti, penso al Partito Democratico, che in Commissione hanno votato a favore della pdl non se la sentono di arrivare al voto in Aula, probabilmente perché non sarebbero compatti nel voto finale”. “Il fatto ...