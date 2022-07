Beatrice e Giorgia morte a Roma: al via l’inchiesta sull’asfalto e la mancanza di guardrail (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un terribile incidente quello nel quale hanno perso la vita Beatrice e Giorgia, due ragazze di vent’anni appena. Come si ricorderà il sinistro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso sull’Olimpica, in direzione Foro Italico. Ora, a distanza di diversi giorni dall’accaduto gli interrogativi non smettono di affiorare nelle mente degli inquirenti che stanno attualmente svolgendo le indagini. Leggi anche: Giorgia e Beatrice morte a Roma, il regista Carmine Elia: “L’auto mi è piombata addosso, era impossibile evitarla” L’auto sulla quale viaggiavano Beatrice e Giorgia ha sbandato invadendo l’altra corsia, schiantandosi poi con il Suv a bordo del quale c’era il regista Carmine Elia, terribilmente scioccato dall’accaduto. Ora, l’attenzione degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un terribile incidente quello nel quale hanno perso la vita, due ragazze di vent’anni appena. Come si ricorderà il sinistro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso sull’Olimpica, in direzione Foro Italico. Ora, a distanza di diversi giorni dall’accaduto gli interrogativi non smettono di affiorare nelle mente degli inquirenti che stanno attualmente svolgendo le indagini. Leggi anche:, il regista Carmine Elia: “L’auto mi è piombata addosso, era impossibile evitarla” L’auto sulla quale viaggiavanoha sbandato invadendo l’altra corsia, schiantandosi poi con il Suv a bordo del quale c’era il regista Carmine Elia, terribilmente scioccato dall’accaduto. Ora, l’attenzione degli ...

