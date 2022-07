Avanza l' ondata di caldo | attesi picchi fino a 42 gradi

(Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - Temperature in costante aumento per almeno una settimana, assenza di piogge, massime che raggiungono i 40 C con punte anche di duesuperiori. E' il quadro di un'estate 2022 che continua il percorso intrapreso dal primo semestre, il piùdella storia per l'Italia. Un primo innalzamento delle temperature è previsto già "da domani, poi il granpotrebbe arrivare da domenica per almeno cinque giorni: si prevede un'alta pressione decisamente forte - spiega 'Il Meteo.it' - masse d'aria roventi e un intenso soleggiamento. A tutto cio' si aggiunge un mare moltocon valoria 28 C, tipici dei Caraibi. Il 'mare' non permette alle temperature di scendere durante la notte ed influisce in modo sensibile anche sul clima delle zone interne: inoltre i terreni ...

Per concludere ricordiamo i punti fondamentali di questa nuovadi caldo europea: in Francia si scriveranno nuovi record con temperature superiori anche di 15/20°C rispetto alla media climatica,...Da giovedìanticiclone Africano, temperature in costante aumento Torna il grande caldo. Temperature in ... con tutti questi dati non può far altro che confermare una nuovadi caldo ... Covid, avanza l'ondata in Puglia: da 180 a 1.417 casi ogni 100mila abitanti La bolla rovente dovrebbe durare per almeno cinque giorni. E' il quadro di un'estate 2022 che continua il percorso intrapreso dal primo semestre, il più caldo della storia per l'Italia ...Si prevede un’alta pressione decisamente forte, masse d’aria roventi e un intenso soleggiamento. Anche il mare sarà molto caldo con valori ...