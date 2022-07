Antonella Fiordelisi, svela il segreto del suo fisico perfetto: ecco qual è e quanti chili ha perso (Di mercoledì 13 luglio 2022) fisico statuario per Antonella Fiordelisi. Su Instagram, l’influencer ha risposto alla domanda dei follower, raccontando qual è stato il suo segreto di bellezza che le ha permesso di perdere 6 chili e modificare il suo fisico. «Non mi sono pesata però sicuramente pesavo 65 kg e sono alta 1 metro e ottanta, adesso secondo me sarò un 59, massimo» ha detto Fiordelisi. Allenamenti costanti per 2 o tre volte alla settimana, ma anche sessioni di massaggi ad hoc e, infine, l’eliminazione completa dei dolci che, si sa, aggiungono calorie non particolarmente benefiche per il nostro organismo. Nelle stories precedenti, l’influencer ha anche risposto a chi le ha scritto che «stava meglio prima», replicando di non aver mai avuto un pallino fisso sulla perfezione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)statuario per. Su Instagram, l’influencer ha risposto alla domanda dei follower, raccontandoè stato il suodi bellezza che le ha permesso di perdere 6e modificare il suo. «Non mi sono pesata però sicuramente pesavo 65 kg e sono alta 1 metro e ottanta, adesso secondo me sarò un 59, massimo» ha detto. Allenamenti costanti per 2 o tre volte alla settimana, ma anche sessioni di massaggi ad hoc e, infine, l’eliminazione completa dei dolci che, si sa, aggiungono calorie non particolarmente benefiche per il nostro organismo. Nelle stories precedenti, l’influencer ha anche risposto a chi le ha scritto che «stava meglio prima», replicando di non aver mai avuto un pallino fisso sulla perfezione ...

