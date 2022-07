Voghera | nuovi spari in piazza | commerciante gambizza un 51enne al bar e poi si costituisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Un uomo di 51 anni è stato ferito a una gamba con due colpi di pistola esplosi da un 36enne, che in seguito si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Il tutto è successo la sera del 10 luglio a, in provincia di Pavia, intorno adel Duomo verso le 20. Ne danno notizia i quotidiani locali La Provincia pavese e Il Giorno. La vittima è un cittadino originario di Costarica e si trovava al bar “I tre merli” quando due proiettili di piccolo calibro lo hanno colpito alla coscia sinistra. Dopo essersi accasciato a terra, è stato soccorso e portato in ospedale dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni circa. Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la rabbia dell’autore degli, Davide Palumbo, è stata una violenta discussione tra i due, ma resta da chiarire il motivo. L’aggressore è un ...