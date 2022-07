Pubblicità

legsLilly : RT @Gianl1974: Lukashenko ha detto che la NATO prevede di attaccare la Russia attraverso il territorio di Ucraina e Bielorussia https://t.c… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Ue dà ok a prestito 1 mld a Kiev e congela 13,8 mld beni oligarchi russi. ?? Isw:… - My_Salute : La probabilità del coinvolgimento diretto della Bielorussia nella guerra in Ucraina rimane bassa a causa dell'influ… - MaryDeBe72 : RT @Gianl1974: Sembra che Lukashenko sia passato dall'assistenza passiva ai nazisti di Putin a quella attiva. Nel sud ucraina, un UAV di ti… - FrancescoLopane : RT @Gianl1974: Lukashenko ha detto che la NATO prevede di attaccare la Russia attraverso il territorio di Ucraina e Bielorussia https://t.c… -

Globalist.it

"Vengono preparati i piani strategici per attaccare la Russia", con offensive "che attraversano l'e la Bielorussia", ha detto, citato dall'agenzia Belta. Minsk sta affrontando una ...Traiamo le conclusioni pertinenti da questo conflitto in. Perché oggi c'è una guerra laggiù. - Advertisement - Tags bielorussiaNato Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ... Ucraina, Lukashenko è sicuro: “L’Occidente si sta preparando per attaccare la Russia” Minsk sta affrontando una “guerra ibrida” e le azioni dell'Occidente stanno “avvicinando il mondo all'abisso di una grande guerra che non può avere vincitori”, ha aggiunto Lukashenko.Attentati ai commissariati e ai treni merci, stando attenti a non fare vittime. L’idea (complicata) di Soviet liberali. Ritratto del Boak e di altri gruppi ...