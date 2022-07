Totti e Blasi | i Simpson lo avevano predetto

Leggi su biccy

(Di martedì 12 luglio 2022) La fine della storia d’amore fraera stata predetta da I. O quasi. Com’è noto ormai il famoso cartone animato può vantare di aver “” vari fatti che poi sono realmente accaduti. L’ultimo, in ordine cronologico, la fine della storia d’amore fra Francescoe Ilary. Ovviamente inon hanno mai parlato apertamente di loro, ma nell’episodio 22 della stagione 17 fanno la loro apparizione due nuovi personaggi in crisi matrimoniale. Lui è un famosissimo sportivo, lei una showgirl. A doppiare lo sportivo (Buck) e la showgirl (Tabitha) per il nostro paese, però, sono stati proprio. Era il 2006., l’episodio doppiato nel 2006 “Era novembre ...