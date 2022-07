Schettino, no alla revisione: Strasburgo conferma la condanna a 16 anni per l?ex comandante della Concordia (Di martedì 12 luglio 2022) Dunque nessuno sconto e nessuna revisione per il comandante Francesco Schettino. La parola definitiva, almeno salvo clamorosi colpi di scena, l?hanno messa i giudici della Corte europea, con un... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Dunque nessuno sconto e nessunaper ilFrancesco. La parola definitiva, almeno salvo clamorosi colpi di scena, l?hanno messa i giudiciCorte europea, con un...

