Quarta dose al via, la circolare: chi deve farla e quando. La regola dei 120 giorni e la quinta a novembre (Di martedì 12 luglio 2022) La Quarta dose per gli over 60 e i fragili al via. Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare che prevede «l’estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID19». L’aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni nell’elenco di cui alla legge 648/96. L’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è arrivato «tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensiva, sia delle evidenze disponibili sull’efficacia della seconda dose di ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Laper gli over 60 e i fragili al via. Il ministero della Salute ha pubblicato lache prevede «l’estensione della platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2/COVID19». L’aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni nell’elenco di cui alla legge 648/96. L’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è arrivato «tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensiva, sia delle evidenze disponibili sull’efficacia della secondadi ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - AlexBazzaro : “Quindi lei non estenderebbe la quarta dose agli over60?” “Non spetta a me prendere queste decisioni. Penso che ar… - mgdbertelli : RT @pbecchi: Banalità di base. Tre dosi non hanno funzionato. Mi chiedo: perché dovrebbe funzionare una quarta dose? - Four__M : RT @marioadinolfi: Più carbone (non erano quelli della transizione ecologica?), riscaldamenti razionati, lampioni spenti e strade buie, sal… -