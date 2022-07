Paura in spiaggia, due leoni marini corrono lungo la riva: la fuga delle persone – Video (Di martedì 12 luglio 2022) Ci troviamo a La Jolla Cove, affollata spiaggia di San Diego, ed è venerdì 8 luglio. Mentre le persone stanno facendo il bagno o sono sulla riva a prendere il sole, a un certo punto due leoni marini sbucano dall’acqua e iniziano a ‘correre’ in direzione dei bagnanti. Secondo gli esperti del SeaWorld di San Diego, i due animali non avrebbero mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei presenti. Al contrario, osservando attentamente, il primo mammifero starebbe scappando dal secondo, in una sorta di gioco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Ci troviamo a La Jolla Cove, affollatadi San Diego, ed è venerdì 8 luglio. Mentre lestanno facendo il bagno o sono sullaa prendere il sole, a un certo punto duesbucano dall’acqua e iniziano a ‘correre’ in direzione dei bagnanti. Secondo gli esperti del SeaWorld di San Diego, i due animali non avrebbero mostrato un comportamento aggressivo nei confronti dei presenti. Al contrario, osservando attentamente, il primo mammifero starebbe scappando dal secondo, in una sorta di gioco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

