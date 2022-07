Orrore in Italia, hanno trovato il suo cadavere così. Notizia choc (Di martedì 12 luglio 2022) Il cadavere di un uomo, riverso in una pozza di sangue, è stato rinvenuto nell’area abbandonata delle ferrovie di Bologna San Donato, in via Larga, all’alba di questa mattina, martedì 12 luglio 2022. Della vittima non sono ancora state rese note le generalità. Secondo quanto riportato dai principali media questi avrebbe all’incirca 25 anni ed è una persona di carnagione bianca. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri. I militari dell’Arma, che indagano sull’accaduto, non escludono l’ipotesi di una morte violenta. Sul luogo anche il 118. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Gelato contaminato, nuovo ritiro dai supermercati del noto marchio: il lotto a cui prestare attenzione trovato un cadavere in via Larga, nell’area abbandonata delle ferrovie ‘Bologna San Donato’. Al momento non si conoscono ... Leggi su tvzap (Di martedì 12 luglio 2022) Ildi un uomo, riverso in una pozza di sangue, è stato rinvenuto nell’area abbandonata delle ferrovie di Bologna San Donato, in via Larga, all’alba di questa mattina, martedì 12 luglio 2022. Della vittima non sono ancora state rese note le generalità. Secondo quanto riportato dai principali media questi avrebbe all’incirca 25 anni ed è una persona di carnagione bianca. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri. I militari dell’Arma, che indagano sull’accaduto, non escludono l’ipotesi di una morte violenta. Sul luogo anche il 118. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Gelato contaminato, nuovo ritiro dai supermercati del noto marchio: il lotto a cui prestare attenzioneunin via Larga, nell’area abbandonata delle ferrovie ‘Bologna San Donato’. Al momento non si conoscono ...

