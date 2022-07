Mourinho fa tremare la Roma | “Sono frustrato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) I giorni passano, la Serie A comincia tra un mese e aqualcosa comincia a scricchiolare. Josévuole una squadra più competitiva di quella che a maggio ha portato a trionfare in Conference League: quella vittoria, per lo Special One, deve essere solo il punto di partenza. “NonHarry Potter“, disse quando allenava l’Inter: ottenne una squadra da Triplete. Questa volta però le sue parolemolto più dirette: Matic e Celik non bastano, Mou vuole di più dal mercato giallorosso, che pare impantanato nella trattativa Zaniolo. Mancano gli innesti chiesti dal tecnico, manca il colpo ad effetto: un Paulo Dybala, per intendersi. A raccontare la frustrazione diè il Corriere dello Sport, che lo ha intercettato ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo. “Si vede dalla ...