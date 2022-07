(Di martedì 12 luglio 2022) Il podista quattro volte campione olimpico ha raccontato per la prima volta la sua vera storia in un documentario di BBC

Pubblicità

ilpost : Mo Farah ha detto di essere stato deportato illegalmente in Regno Unito da bambino -

Gli avevanoche sarebbe andato in Europa per vivere lì con i parenti: 'Non ero mai stato su ... Aveva con sé documenti di viaggio falsi che mostravano la sua foto accanto al nome 'Mohamed'. ...Penso di essere migliorato anche fisicamente - haSinner al termine del suo percorso a ...al nono posto ma con appena dieci punti da recuperare sui colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert, ...A farlo entrare nel Paese è stata una donna che lo ha `ribattezzato´ Mohamed Farah ma il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin. Lo ha raccontato lui stesso alla Bbc. In precedenza, aveva detto di essere ...Sir Mo Farah, mezzofondista e maratoneta britannico, quattro volte campione olimpico, la racconta con tutta la delicatezza del caso. In un'intervista alla BBC rivela il suo oscuro passato che si ...