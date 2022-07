Lino Banfi e la moglie Lucia positivi al Covid | ecco come stanno

Pubblicità

Beatric16522218 : @La7tv #lariachetiraestate Brambilla non risponde alle domande, sposta l'attenzione su altro rispetto a quanto chie… - GinevraMerlini1 : RT @LucaGhislo: #ilunatici Lino Banfi...leggendarie le sue commedie anni 70/80 - GinevraMerlini1 : RT @cinzia_campo: Grande Lino Banfi,pere che il pompelmo faccia mele ??#ilunatici - GinevraMerlini1 : RT @ornella47381466: Bellissimo omaggio a Lino Banfi, complimenti!???????? #ilunatici - GinevraMerlini1 : RT @PanariellinaIda: Magia ascoltare in radio i primi minuti della storica 1edizione di Un Medico In Famiglia sono cresciuta con la famigli… -

La coppia ha commosso l'Italia, qualche giorno fa, con il racconto della lettera scritta la Papa per poter morire ..., in occasione di un'intervista a TV, Sorrisi e Canzoni racconta come stanno in questo momento. L'attore dichiara anche che sua moglie è felice di affrontare questo virus insieme a lui e ...Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta sono risultati positivi al Covid, in un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato come stanno ...La coppia ha commosso l'Italia, qualche giorno fa, con il racconto della lettera scritta la Papa per poter morire insieme ...