“L’ha lasciato” | Uomini e Donne | scoppia il putiferio | Viene a galla la verità

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 12 luglio 2022) Un amore sbocciato all’intento di, una coppia destinata a grandi cose. O, almeno così, pensavamo. Ecco i dettagli Non molti giorni fa i fan dihanno assistito ad una notizia che nessuno mai avrebbe pensato di leggere. Protagonista di tutto ciò, è una delle coppie più amate e seguite del dating show, un amore che pare non aver avuto l’esito sperato. Si tratta di una coppia nata a marzo, occasione in cui il tronista era finalmente riuscito a fare la sua scelta uscendo così dal programma insieme a quella che doveva essere l’amore della sua vita. Un amore che purtroppo, però, è durato ben poco e che oggi è definitivamente finito. Ma che cosa è successo? Di chi si tratta? Il protagonista della vicenda è proprio quel tronista che, nel corso delle ultime edizione, era è stato ...