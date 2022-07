Lecce | il presidente Sticchi Damiani minacciato con una testa di maiale

(Di martedì 12 luglio 2022)- Brutto risveglio stamane per ildelSaverio. L'avvocato, numero uno del club salentino che quest'anno giocherà il campionato di Serie A, si è ritrovato davanti ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Testa di maiale mozzata e biglietto minacce a presidente U.S. Lecce - PonzPilato : RT @CalcioFinanza: Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale htt… - albertocol9 : RT @CalcioFinanza: Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale htt… - CalcioWeb : Un brutto gesto nei confronti del presidente del #Lecce: testa di maiale mozzata e minacce a #SticchiDamiani - Borderline_24 : #Lecce #Calcio, minacce al presidente: teste di maiale davanti a casa e allo studio legale -

Una testa di maiale mozzata davanti al suo studio legale e una davanti all'abitazione, accompagnata da un biglietto di minacce: ildel, Saverio Sticchi Damiani è stato preso di mira questa mattina da atti intimidatori e minacce. Le teste di maiale ancora sanguinanti erano contenute in una busta. La prima è stata ...- Brutto risveglio stamane per ildelSaverio Sticchi Damiani. L'avvocato, numero uno del club salentino che quest'anno giocherà il campionato di Serie A, si è ritrovato davanti alla propria abitazione e nei pressi ...CASARANO - Giovedì 28 Luglio 2022, ore 20.30 in piazzetta D'Elia a Casarano, si terrà l'evento: "Premio D'Annunzio - 1° Edizione" organizzato dal Circolo ...Duplice atto di stampo intimidatorio verso il presidente del club salentino LECCE (ITALPRESS) - Un duplice atto di stampo intimidatorio è ...