“La Rai ha deciso così”. Francesco Giorgino, voci e polemiche. Ora l’annuncio ufficiale (Di martedì 12 luglio 2022) Francesco Giorgino fuori dal Tg1, queste le voci insistenti che circolavano ormai da settimane. Adesso si è appreso che è stata assunta una decisione ufficiale sul giornalista Rai. Ricorderete tutti quel cenno di saluto, fatto in occasione della sua ultima apparizione delle ore 20, che aveva subito allarmato il pubblico. Successivamente si è parlato anche di azioni legali, con gli avvocati al lavoro per chiarire tutte le questioni, e ora l’ufficialità più attesa è arrivata tramite il comitato di redazione. Francesco Giorgino fuori dal Tg1, ora si sa davvero tutti nei minimi dettagli. Il conduttore Francesco Giorgino, intervistato quasi un mese da AdnKronos, aveva dichiarato: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)fuori dal Tg1, queste leinsistenti che circolavano ormai da settimane. Adesso si è appreso che è stata assunta una decisionesul giornalista Rai. Ricorderete tutti quel cenno di saluto, fatto in occasione della sua ultima apparizione delle ore 20, che aveva subito allarmato il pubblico. Successivamente si è parlato anche di azioni legali, con gli avvocati al lavoro per chiarire tutte le questioni, e ora l’ufficialità più attesa è arrivata tramite il comitato di redazione.fuori dal Tg1, ora si sa davvero tutti nei minimi dettagli. Il conduttore, intervistato quasi un mese da AdnKronos, aveva dichiarato: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche ...

