La Juventus insiste su Koulibaly: aumenta la proposta iniziale. Le cifre (Di martedì 12 luglio 2022) La Juventus insiste su Koulibaly e aumenta la proposta iniziale arrivando ad una quota fissa di 7 milioni netti a stagione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 luglio 2022) Lasulaarrivando ad una quota fissa di 7 milioni netti a stagione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

AlessioDiLuzio : RT @ndl00: #Lazio, confermata l’esclusiva de @Laziosiamonoi: il #Monza insiste per #Acerbi. Piace anche alla #Juventus. - ZonaBianconeri : RT @ndl00: #Lazio, confermata l’esclusiva de @Laziosiamonoi: il #Monza insiste per #Acerbi. Piace anche alla #Juventus. - CMondavio : RT @ndl00: #Lazio, confermata l’esclusiva de @Laziosiamonoi: il #Monza insiste per #Acerbi. Piace anche alla #Juventus. - ndl00 : #Lazio, confermata l’esclusiva de @Laziosiamonoi: il #Monza insiste per #Acerbi. Piace anche alla #Juventus. - sscalcionapoli1 : Tuttosport insiste – Koulibaly-Juventus, le prossime 48 ore potrebbero essere quelle decisive… -