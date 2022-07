Klonoa Phantasy Reverie Series Recensione | sogno o son desto?

(Di martedì 12 luglio 2022)è l’ultima fatica di Bandai Namco, pubblicato lo scorso 8 luglio. Io ho avuto la possibilità di provare la versione Nintendo Switch, parliamone insieme.: un ritorno di fiammaè la collection che raccoglie le remaster di due capitoli della serie Bandai Namco: Door to Phantomile e Lunatea’s Veil. I due prodotti originali risalgono rispettivamente al 1997 e al 2001, anche se la remaster del primo titolo citato si basa sul suo remake per Nintendo Wii del 2008.è disponibile per Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Xbox ...

Pubblicità

AkibaGamers : Abbiamo recensito KLONOA Phantasy Reverie Series, collection che comprende i due giochi rimasterizzati della serie… - PlayStationBit : È disponibile la guida ai trofei di Klonoa Phantasy Reverie Series, la raccolta che include i due capitoli di quest… - filledelalune12 : Mi ero ripromessa di provare a terminare (dopo circa 15 anni) il Klonoa: Door to Phantomile originale prima di (ri)… - GamingTalker : Classifica UK, Klonoa Phantasy Reverie Series debutta in una Top 10 essenzialmente invariata - 4GameHz1 : Klonoa Phantasy Reverie Series: disponibile su PC e Console! -

La remastered diè molto dolce e abbastanza pigra, come un gatto sornione. Ma sarà adorata dai più piccoli. Chi siamo noi per contraddirti L'annuncio dellaReverie Series , ovvero della raccolta dei primi dueda parte di Bandai aveva, senza ombra di dubbio, dato una piccola/grande gioia ai numerosi appassionati in giro per il mondo ...HQ La scorsa settimana ha segnato la data di lancio ufficiale diReverie Series, un gioco che offre sia: Door to Phantomile che2: Lunatea's Veil per i fan di rivivere di nuovo, due decenni dopo il loro debutto originale. ...La recensione di Klonoa Phantasy Reverie Series, due classici dell'era PlayStation 1 e PlayStation 2 che sono finalmente tornati con alcune gradite sorprese.. C'era una volta Klonoa. Più ...Klonoa Phantasy Reverie Series è la compilation celebrativa di Bandai Namco che ha appena compiuto il suo primo quarto di secolo. Disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5 (la versione da noi ...