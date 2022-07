ITA Airways e Aci insieme per festeggiare i cento anni del Gran Premio di Monza (Di martedì 12 luglio 2022) ITA Airways e Aci hanno annunciato una partnership in occasione del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza, il secondo impianto più antico al mondo ancora in funzione e l’unico nel quale si disputino ancora gare di Formula Uno. In particolare la compagnia aerea italiana sarà title sponsor dell’evento, e per l’occasione ha svelato oggi all’aeroporto di Fiumicino il primo velivolo con il logo per le Celebrazioni del 100° di Monza, un Airbus A330 nuova livrea azzurra dedicato a Tazio Nuvolari, il “Mantovano volante”. Oltre a questo, ci saranno altri due Airbus A319 che portano il nome di Alberto Ascari, due volte Campione del Mondo di Formula 1 (1952 e ’53, entrambi su Ferrari), Michele Alboreto (vice-campione mondiale di F1 nel 1985, su Ferrari). Ma la Grande novità sarà quella di dedicare l’ammiraglia della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) ITAe Aci hanno annunciato una partnership in occasione del Centenario dell’Autodromo Nazionale di, il secondo impianto più antico al mondo ancora in funzione e l’unico nel quale si disputino ancora gare di Formula Uno. In particolare la compagnia aerea italiana sarà title sponsor dell’evento, e per l’occasione ha svelato oggi all’aeroporto di Fiumicino il primo velivolo con il logo per le Celebrazioni del 100° di, un Airbus A330 nuova livrea azzurra dedicato a Tazio Nuvolari, il “Mantovano volante”. Oltre a questo, ci saranno altri due Airbus A319 che portano il nome di Alberto Ascari, due volte Campione del Mondo di Formula 1 (1952 e ’53, entrambi su Ferrari), Michele Alboreto (vice-campione mondiale di F1 nel 1985, su Ferrari). Ma lade novità sarà quella di dedicare l’ammiraglia della sua ...

