Ieo Milano, test genetico predice ricadute per cancro seno lobulare (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Un test genetico che, da un semplice prelievo di sangue, permette di prevedere il rischio di ricaduta nelle pazienti con tumori lobulari del seno, forme che rappresentano il 10-20% dei casi. Si chiama ‘LobularCard’ ed è il nuovo esame “esclusivo” offerto dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Il test, spiegano dall’Irccs, consente “l’analisi di ben 113 geni, rispetto ai 29 geni del test standard, e ottiene una valutazione affidabile del rischio oncologico personale e famigliare”. L’obiettivo è “garantire per ogni paziente percorsi di sorveglianza oncologica migliori e identificare precocemente eventuali recidive per una sempre maggiore possibilità di guarigione, oltre a proteggere i familiari in caso di aumentato rischio di sviluppare un tumore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Unche, da un semplice prelievo di sangue, permette di prevedere il rischio di ricaduta nelle pazienti con tumori lobulari del, forme che rappresentano il 10-20% dei casi. Si chiama ‘LobularCard’ ed è il nuovo esame “esclusivo” offerto dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di. Il, spiegano dall’Irccs, consente “l’analisi di ben 113 geni, rispetto ai 29 geni delstandard, e ottiene una valutazione affidabile del rischio oncologico personale e famigliare”. L’obiettivo è “garantire per ogni paziente percorsi di sorveglianza oncologica migliori e identificare precocemente eventuali recidive per una sempre maggiore possibilità di guarigione, oltre a proteggere i familiari in caso di aumentato rischio di sviluppare un tumore ...

