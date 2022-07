I migliori svincolati

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 luglio 2022) È una mia impressione o ogni anno che passa i calciatori che finiscono per svincolarsi sono sempre più forti? Una volta questo era il mercato dei pezzenti, quello dove andavi a raccattare il centrocampista bollito, l’esterno sempre infortunato, il terzino coi piedi a banana, tutto nella speranza di trovare qualcosa di – se non di buono – almeno decente. Oggi invece anche quelli forti preferiscono arrivare alla naturale scadenza del contratto per gestire il proprio futuro e cambiare squadra (e qui il sistema calcio dovrebbe capire dove sta sbagliando). Addirittura alcuni di loro sono ancora senza contratto a luglio inoltrato, impegnati a godersi la vita notturna di Miami con la nuova stagione praticamente a ridosso. Alcuni stanno accasando proprio in questi giorni: Paul Pogba e Angel Di Maria con la Juventus, già ufficiali, ma anche altri per cui bisogna aspettare solo il via come ...