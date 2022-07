Pubblicità

... e quasi un terzo a veicoli non ricaricabili, auto che si venderebbero comunque e chealtro ... Esemplare in questo senso il caso della, che ha chiuso l'anno scorso la fabbrica di semiassi di ...E allora, davanti all'ennesimo impasse, con un tavolo MISE di fatto assente, la richiesta dell'RSU è chiara e diretta: "l'exvenga nazionalizzata e resa pubblica, attraverso l'intervento diretto ... Ex Gkn: nessun accordo sui macchinari con Stellantis. Borgomeo: “Questa situazione ci danneggia” FIRENZE - Ex Gkn è bloccata: perchè manca l'accordo per la riconsegna a Stellantis del materiale, fra cui anche macchinari, presente nello stabilimento. Questo l'esito dell'incontro in prefettura, fra ...“Nessun materiale esce dalla ex Gkn. Almeno per il momento”. Lo avevano detto a chiare note i rappresentanti della Rsu, è stato ripetuto ieri nell’incontro in Prefettura: quasi due ore per tentare una ...