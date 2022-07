Draghi: “Governo con ultimatum non lavora” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Se riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua” ha messo in chiaro. Tornare in Parlamento per una verifica se il M5S non parteciperà al voto in Senato? “Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c’è un Governo senza 5 Stelle. Terzo: ho già detto che non c’è un Governo Draghi. Questa situazione di fibrillazione il Governo l’ha affrontata abbastanza bene, continua a lavorare” ha detto il presidente del Consiglio. “Se non si deriva nessuna soddisfazione, se si ha la sensazione che sia una sofferenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilcon glinon, perde il suo senso di esistere”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “Se riesce are continua, se non riesce are non continua” ha messo in chiaro. Tornare in Parlamento per una verifica se il M5S non parteciperà al voto in Senato? “Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c’è unsenza 5 Stelle. Terzo: ho già detto che non c’è un. Questa situazione di fibrillazione ill’ha affrontata abbastanza bene, continua are” ha detto il presidente del Consiglio. “Se non si deriva nessuna soddisfazione, se si ha la sensazione che sia una sofferenza ...

Pubblicità

GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - chriii_91 : Ammiro la coerenza di #Draghi ma non concordo quando dice che non esiste governo senza #M5S I 5 stelle non servono… - gigio0000 : RT @todorov_denis: Se vogliono il M5S e la Lega possono far cadere il governo Draghi ORA, non domani mattina. #crisidigoverno -