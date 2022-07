Depistaggio Borsellino: prescritte accuse per due ex poliziotti, assolto il terzo (Di martedì 12 luglio 2022) Nessun colpevole. Due prescrizioni e una assoluzione per i tre poliziotti finiti sotto processo con l'accusa di avere depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio, costata la vita al ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) Nessun colpevole. Due prescrizioni e una assoluzione per i trefiniti sotto processo con l'accusa di avere depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio, costata la vita al ...

Pubblicità

Daviderel4 : #Palermo. Processo per il depistaggio sulla strage #Borsellino, la #prescrizione salva due imputati, assolto il ter… - Salvo_Palazzolo : Il depistaggio della strage Borsellino, la prescrizione salva due poliziotti. Un altro è stato assolto… - Virus1979C : Depistaggio Borsellino, nessun colpevole: cade l’aggravante mafiosa della calunnia, prescritti due ex poliziotti de… - zazoomblog : Depistaggio Borsellino: cade aggravante mafiosa prescritti reati poliziotti e un assolto - #Depistaggio #Borsellino… - LiveSicilia : Via D’Amelio, depistaggio ma no aggravante mafiosa: prescrizione -