De Laurentiis fa sul serio per Dybala | c’è solo un ostacolo

(Di martedì 12 luglio 2022) Si continua a discutere relativamente ad un possibile arrivo al Napoli di Paulo. L’argentino potrebbe essere il colpo di calciomercato da regalare alla tifoseria e questo lo sa anche la società. Su di lui, però, la concorrenza è tanta. Fa il punto relativamente alla situazionel’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale segnala il Napoli come la squadra che al momento si sta muovendo più concretamente per portare l’argentino alla propria corte. Infatti, sottotraccia, l’affascinante idea del colposta facendo breccia nella testa del presidente De. Foto: Getty Images- PauloLa questione ingaggio, d’altronde, sembra generare meno problemi rispetto ad un po’ di tempo fa dato che il giocatore ha abbassato le sue pretese accettando, ma fuori tempo ...

Pubblicità

jackcalvarosie : @23PierMorra88 La Juventus è disposta a offrire 10 mln in più rispetto all’estero. De Laurentiis si è portato avant… - infoitsport : Koulibaly, Mertens, Dybala. Edo De Laurentiis a 360° sul mercato degli azzurri - NapoliAddict : Koulibaly, Mertens, Dybala. Edo De Laurentiis a 360° sul mercato degli azzurri #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Edo De Laurentiis sul pilastro del Napoli: “Trattenerlo è la cosa più importante al mondo” - gilnar76 : Edo De Laurentiis sul pilastro del #Napoli: “Trattenerlo è la cosa più importante al mondo” #Forzanapoli… -

Per il classe '99 sloveno, prevista la firmacontratto nelle prossime ore. Così come, nelle ... Il Napoli insiste ma le difficoltà con Dea trovare un accordo sui diritti di immagine ...Calciomercato Napoli le ultimissime oggifuturo di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino KK ... anche perché domani sarà la volta di Dedi arrivare ...L’archivio di Riccardo Mazzoli è smisurato e in larga parte consultabile sul suo Facebook. Animazzoli è la sua firma, dunque i cartoni animati a cura del disegnatore milanese, un fuoriclasse della ...Kalidou Koulibaly lo vuole il Chelsea, oggi arriva nel ritiro di Dimaro. Il Napoli lo vuole tenere ma piace anche a Juve e Barcellona.